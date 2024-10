“Con más hectáreas que 2023 y rendimientos fabriles similares, se produjo menos azúcar”

Comparación

El experto comparó las zafras de 2012-2023: 1) La superficie con caña creció en 42.807 hectáreas (17%). 2) El azúcar equivalente medio fue de 1.304.567 de toneladas. 3) Los rindes de kg de azúcar por hectáreas promediaron 4.690 kg y las toneladas de caña por hectérea, 56,85. Los kg de azúcar por hectárea bajaron un 8,4% desde 2012, de 5.120 kg a 4.690 kg el año pasado. “Viendo el tema precios hubo variantes importantes a nivel internacional y local. En el primer caso y según el presidente del Cactu, Máximo Bulacio, hubo un salto tremendo en pocos días, con los valores del azúcar refinado y el crudo. Todo como consecuencia del reajuste y bajas aplicadas a las tasas de interés en los EEUU, al extremo que en solo siete días el refinado subió de U$S 522,5 la tonelada a U$S 592; y el azúcar crudo trepó de U$S 408 la tonelada a U$S 498. Valores muy interesantes para la exportación”, dijo.