Acusan a Evo Morales de tener una hija con una menor de edad cuando era presidente

El ex presidente, en sus redes sociales, reaccionó con dureza ante las acusaciones, declarando que no tiene miedo y que este tipo de persecuciones no son nuevas para él. Según Morales, estos ataques provienen de sectores neoliberales que buscan silenciarlo. Su equipo legal también ha señalado que este caso es parte de una estrategia política para debilitar su imagen y frenar su posible candidatura en las elecciones de 2025. En el fondo, el conflicto parece estar ligado a la lucha interna dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), donde Morales y el actual presidente Luis Arce están en pugna por el control del partido.