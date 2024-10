Cartas de lectores: El colectivo peronista (II)

¿Qué cosa es el colectivo peronista? Dijo Goethe que antes de hablar de algo, hay que ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras. El lector Pérez Cleip en su carta del 01/10, cuando afirma que el susodicho colectivo es casi infinito, me hace pensar que, si así fuese, el peronismo ganaría todas las elecciones. Para mí es evidente que en algo se equivoca. Entonces hay que ponerse de acuerdo sobre el significado de la palabra colectivo (y sobre su dirección, sentido e intensidad, agrego). Quiero creer que se refiere al conjunto de los que profesamos la doctrina justicialista, pero entonces debo corregir en el sentido siguiente: el conjunto de los que pretenden vivir del Estado tiene un subconjunto de peronista, otro de radicales, otro de conservadores, otro de oportunistas apolíticos y etc. etc. Por otra parte, en esos partidos no hay que confundir dirigencia con militancia porque aquella a menudo busca el rédito personal y ésta habitualmente no. Entonces, no se puede, a partir de la observación de algunos malos dirigentes, concluir en que todos lo son, porque detrás de las generalizaciones se ocultan las falacias y esto vale para cualquier partido. Decía el General que las instituciones son como el pescado, comienzan a corromperse por la cabeza y los políticos profesionales son el testimonio viviente de la actualidad de esas palabras. El colectivo peronista tiene una sola ideología: la de las 20 verdades que propician la grandeza de la Nación y el bienestar del Pueblo, por una patria justa, libre y soberana. Por eso, a pesar de sus errores y contradicciones, fueron dos dirigentes del colectivo peronista los que lograron desendeudar nuestro país pagando la deuda externa: el General y Néstor. Y también es por eso que a otra dirigente de mi colectivo le gatillaron dos veces en la cabeza elementos del conjunto de los antiperonistas, que son gobierno actualmente. Ellos son los que no tienen ideología, no les hace falta para el propósito de fundir el país.