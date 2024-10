Investigan a Evo Morales por un caso de estupro, trata y tráfico de personas

Urquieta indicó que el ex presidente se enteró del caso “de casualidad” porque no ha recibido ninguna notificación formal. “Ha sido un momento de preocupación para todos, pero (a Evo Morales) lo he escuchado muy fuerte porque tiene el apoyo de la gente”, indicó y relató que sus seguidores en el trópico de Cochabamba se organizaron para custodiarlo. “Si hay este tipo de irregularidades, la gente se va parar (…) Eso le asusta (al Gobierno), la fuerza social y política que tiene Evo Morales”, sostuvo.