Números de Oro y otro deseo cumplido: Carlos podrá viajar a las Cataratas con Antonia

“Estoy muy contento, no lo esperaba para nada”, expresó Carlos, todavía conmovido. “Esta mañana, como siempre, me levanté a las 6 y me puse a revisar la tarjeta. Cuando vi que había ganado, no podía creerlo, llamé a mi esposa y nos vinimos al centro”, compartió emocionado. Carlos es un fiel seguidor de Números de Oro desde hace años, y asegura que seguirá participando con la esperanza de llevarse el gran auto 0 km que se sortea como siempre, al final de cada edición. Aunque aún no tiene planes claros para el dinero, no descarta cumplir un sueño: un viaje a las Cataratas del Iguazú junto a Antonia.