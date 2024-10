La hija de Yuyito González contó cómo llama a Javier Milei en la intimidad

En una entrevista reciente que realizó en Noche al dente (América TV), Brenda contó cuál fue su reacción al enterarse del vínculo de su mamá con el presidente Javier Milei: “Le dije ‘estás flashando. ‘No te metas en esa’”, lanzó, dejando en claro que tras eso, su mamá decidió no contarle más detalles sobre la relación, por lo que explicó: “A partir de ahí la señora decidió no contarme nada y todo lo siguiente me enteré por los medios”. Por ende, reveló que la recordada primera cita en el teatro, lo que se entendió como el blanqueo del romance, se enteró viéndolo por la televisión. “Les contó a todos mis hermanos menos a mí”, aseguró. De todas formas, a modo de autocrítica, sostuvo: “Yo me puse en el rol de juzgarla. Hacemos eso los hijos”.