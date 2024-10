Congreso CREA: “La agricultura argentina está en el piso de su desarrollo; no en su techo”, afirmó Wasilevsky

Para llevar delante de ese proceso se requiere establecer los costos, la asistencia técnica, los plazos, el mercado y, en definitiva, el financiamiento con el que se puede contar, detalla la economista. “Es muy difícil encontrar financiamiento de largo plazo, que el mercado no le da. La mala noticia es que el mercado está empezando a comprar agricultura sostenible, para disminuir la huella de carbono y eso, en un par de año, puede implicar que no me compren la producción si no certifico”, puntualiza.