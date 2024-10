Cartas de lectores: La Hepatitis C se cura: Harvey Alter

Cada 1° de octubre se conmemora en todo el mundo El Día Universal de Lucha contra la Hepatitis C. La OMS proclamó esta fecha en 2011 para sensibilizar a los equipos de salud y a la sociedad y facilitar el acceso a su diagnóstico y tratamiento. Porque hoy, año 2024, la Hepatitis C es una enfermedad que, si se trata con medicamentos específicos, en un alto porcentaje de casos se cura. ¡Sí!, pocas entidades en medicina pueden llegar a su curación, y esta es una de ellas. Una cura sucede cuando un tratamiento hace que un problema de salud desaparezca y a su vez no se espera que vuelva a aparecer. Pero: ¿Qué es la Hepatitis C? pues bien: es una infección por virus que afecta el hígado y que puede tener manifestaciones agudas o crónicas. Se transmite, generalmente, por contacto con sangre infectada mediante transfusiones y/o procedimientos médicos, con hemoderivados y también por relaciones sexuales. Sus síntomas clásicos (si no fue asintomática) pueden ser: cansancio, hiporexia, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y/o ictericia (coloración amarilla de piel y mucosa). Por lo tanto, diremos que es muy importante su detección con testeos y es un virus que no es ni el de la Hepatitis A ni de la B. La Hepatitis C no tratada podrá conducir al paciente a la cirrosis hepática, al cáncer de hígado y/o al desenlace fatal. Y a diferencia de la Hepatitis A y B, la C no dispone de vacunas. Pero tiene buenas opciones de tratamiento con fármacos orales-antivirales como daclastavir y el sofosbuvir. Estos se usan con éxito en el mundo, y también en Argentina, y pueden eliminar del cuerpo la enfermedad. Se considera curada la Hepatitis C si el virus no se detecta en sangre tres meses después de completado el tratamiento. Ahora bien, yo me pregunto: ¿A quién se le debe semejante logro? Bueno, a alguien que dedicó su vida al tema con pasión y que fue para beneficio nuestro y de la humanidad toda. Ese fue el Dr. Harvey Alter y que fue homenajeado días pasados en Buenos Aires en la Academia Nacional de Medicina. El Dr. Alter, médico, virólogo estadounidense y ganador del Premio Nobel de Medicina del año 2020 dedicó su vida a la investigación y descubrió el virus de la Hepatitis C. Él sostiene hoy, a sus 89 años de edad, que: “El problema es detectar a los pacientes y saber quiénes son los portadores silenciosos del virus de la Hepatitis C para llegar a tiempo y salvarles la vida”. Contó que Egipto lo hizo y a bajo costo, entonces ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Nuestro eterno agradecimiento para aquellas personas que contribuyen con su granito de arena a que la ciencia de un pequeño paso adelante, o tal vez un gran paso para la humanidad. Gracias, Dr. Alter.