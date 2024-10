"Lo que le hizo la SAT a la UNT es lo que le hace a todos los tucumanos", advirtieron Canelada y Cobos

En ese sentido, los ediles explicaron que a través de su Observatorio de Servicios Públicos ven a diario casos donde los usuarios plantean que llaman y se comunican por WhatsApp, pero no tienen soluciones. "En el mejor de los casos, les dan un número de expediente, que generalmente suele terminar sin solución, perdido en un cajón. Literalmente, porque ahora no encuentran el reclamo de la UNT. Esta desidia nos lleva a que hace décadas, haya tucumanos que no se puedan bañar, no puedan lavar ropa, no puedan cocinar, algo que será mucho más grave ahora que se viene la época de altas temperaturas. Les hacen vivir un infierno", advirtieron.