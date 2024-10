El “lobo de Wall Street” visitó la Argentina y elogió a Javier Milei: “EEUU tiene que aprender”

En ese marco, el agente de bolsa aseveró: “De hecho, en los años 40 era uno de los tres más ricos y exitosos del mundo”. “Luego, pasó por una crisis tras otra. Realmente nunca entendí todo el asunto de Evita [Eva Perón]. Le pregunté a mi pareja y a su padre qué está mal en este país y me respondieron que el Gobierno. Es el país peor gobernado”, continuó el ex bróker. Y añadió: “La cantidad de fraude, corrupción y malversación, y los que tienen planes que no funcionan y explotan el sistema. Es completamente disfuncional. Hay gente que compra votos y tiene huelgas planificadas”.