Apuntes sobre “Todo es ahora”, el nuevo libro de Fabián Soberón

En el prólogo de Modus Operandi, Soberón había escrito que "la literatura no es un oráculo", pero en Todo es ahora, sus cuentos ofrecen una luz tenue en la oscuridad de lo real. No buscan predecir el futuro ni resolver todos los enigmas, pero iluminan, aunque sea brevemente, las sombras que proyecta nuestra sociedad. Los crímenes que retrata no son simples actos de maldad individual, sino reflejos de las transformaciones culturales, del impacto de la tecnología en las relaciones humanas y del avance implacable de la corrupción. Cada cuento es un espejo roto que refleja, en fragmentos, las grietas de nuestra realidad.