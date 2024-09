La depresión: una compañera indeseada en la vida de Lewis Hamilton

“Creo que solo quería hacer algo conmigo, era un niño con mucha energía y sin miedo”, expresó cuando comentó que su padre le compró un karting cuando tenía 8 años.



Según Lewis, esa también fue una época en la que padeció el acoso por su condición de afroamericano. “No había forma de escapar de ello. Lo experimentas en la escuela, en los parques, caminando por la ciudad. No lo entendía y mis padres nunca me hablaron de ello. Nunca me explicaron lo que estaba pasando. Mi padre simplemente me decía: ‘Mantén la cabeza gacha, aguanta, no digas nada, simplemente golpéalos en la pista, eso es todo lo que puedes hacer’”, citó en la nota con el medio británico.