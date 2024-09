Carta de Lectores I: intolerancia

Escribo brevemente esta carta al director sobre el maltrato que sufrió mi padre por el lector Carlos Otonello, que lo insultó llamándolo energúmeno. Desconozco quién es ese señor que recurre a hostigar a personas en los foros del diario agraviando con diagnósticos médicos como si fuera un profesional de la salud. Mi padre tiene 70 años y este personaje que no tiene foto parece uno de esos llamados trolls del gobierno de turno. Le pido a Ottonello que sea tolerante y si es libertario me parece excelente; yo soy simpatizante de Cristina y reconozco que hizo muchas cosas bien y otras mal pero no tengo por qué insultarlo a él ni a nadie. Espero que su ídolo saque al país de esta situación por el bien de todos. Y le diría que la soberbia es algo muy feo; muchos se dieron contra la pared.