En el Hipódromo de Tucumán, un show que promete crecer hasta explotar

- Sin ninguna duda hacemos folclore romántico. Me encanta cuando nos catalogan así porque no hay muchos grupos del tipo. Estaban Los Nocheros, desde los años 2000 en su apogeo, y que todavía siguen en ese camino. Nosotros estamos ahí, desarrollando un género que sentimos profundamente, en el que nos hemos criado. En la música uno no se levanta un día y dice: “voy a ser cantante”. De chico la influencia es importante, lo que uno escucha, la formación. Hacemos lo que más sentimos, el folclore que tira a lo romántico, a pesar de que este estilo quizás no sea hoy lo más comercial, pero no nos importa.