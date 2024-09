Sexualmente hablando: yo envidio

“Tristeza o pesar por el bien ajeno”, “deseo de algo que no se posee”: así define la Real Academia Española a la envidia. Dinero, estado civil, fertilidad e hijos, atractivo físico, peso, éxito profesional, vida sexual: estos son los principales valores que disparan el particular estado mental de quien experimenta envidia. Y desde hace un par de décadas las redes sociales han añadido lo suyo, haciéndonos especialmente vulnerables al “FOMO” (acrónimo para “fear of missing out”, es decir, “miedo a perderse algo”), cuando vemos las publicaciones de otros, con quienes nos comparamos, que parecen estar viviendo todo tipo de experiencias excitantes que nosotros… no.