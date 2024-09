Truman Capote cumple cien años

En la entrevista con The Paris Review contó su técnica para escribir un relato corto: “Dado que cada historia presenta sus propios problemas técnicos, obviamente no se puede generalizar sobre ellos a partir de la base de dos veces dos es igual a cuatro. Encontrar la forma correcta para tu relato es simplemente darse cuenta de la forma más natural de contarlo. La prueba de si un escritor ha adivinado o no la forma natural de su relato es solo esto: después de leerlo, ¿puedes imaginarlo de otra manera, o el relato acalla tu imaginación y te parece absoluto y definitivo? Como una naranja es definitiva. Como una naranja es algo que la naturaleza ha hecho justo”.