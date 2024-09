Progres vs. conservadores

Para no distorsionar los conceptos de la verdadera Tradición, debo recalcar que la existencia de una mística esencial no niega de ninguna manera la necesidad, en ciertos casos y en ciertos tiempos, de una capa exotérica, exterior, o dogmática. Siempre y cuando lo accesorio no cobre autonomía y se aleje de la esencia. Cuando esto acontece el problema es que los ritos pierden sentido, los dogmas se vuelven estériles y puede ocurrir que la sociedad se encamine hacia un “puritanismo social”, cuya única motivación es estar a resguardo del “qué dirán”. Esto se muestra evidente en ciertos comportamientos de judíos ortodoxos, de budistas tibetanos, de sectores extremos de luteranos y calvinistas, y, por supuesto, también de los católicos ultraconservadores. La confusión del sentido profundo de la religión también puede degenerar en interpretaciones temerarias y ultrasesgadas de los textos sagrados, por ejemplo, el islamismo fundamentalista. Cabe aclarar que aunque muchos exégetas del Corán consideran que el espíritu guerrero está manifestado en su texto, es evidente que ciertos atentados perpetrados en la actualidad no pueden ir conforme a ninguna esencia trascendental.