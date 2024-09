¡Paz, paz! ¡No a la guerra!

Pero, lo que venía insistentemente a mi cabeza y a mi corazón es la pregunta acerca de dónde están hoy —120 años después— los intelectuales en favor de la paz. Y, más aún, ¿dónde están los pacifistas?, o ¿qué estamos haciendo quienes defendemos la paz? Además me quedaba perplejo ante la consideración de que los movimientos ecologistas —que mueven a tantas personas a cuidar y salvar a los animales y plantas— son del todo inoperantes para detener las guerras. Incluso la denominada batalla contra el cambio climático —que tan en boca está de todos los políticos— me parecía una añagaza para no afrontar esas otras guerras mucho más mortíferas. Alguien me advirtió de que en la famosa agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible no se dice nada ni de las guerras ni de la fabricación o venta de armas...