No hubo hazaña: Sudáfrica goleó a Los Pumas y se quedó con el Rugby Championship

Durante un buen rato del segundo tiempo, el marcador no se movió. Los Pumas merodearon el ingoal rival en un par de oportunidades, pero no pudieron concretar.Y a los 16 minutos, se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Pablo Matera. A partir de allí, fue una fiesta para los locales. Malcolm Marx, du Toit y Jesse Kriel llegaron al ingoal argentino, y con conversiones certeras de Handre Pollard, sumaron 21 puntos más, para el 48-7 a favor de los dirigidos por Rassie Erasmus. Los Pumas, indisciplinados, desordenados y agotados, jugando durante 10 minutos con 13 por una amarilla a Santiago Carreras, no pudieron imponer demasiada resistencia, y ni siquiera pudieron encontrar un try sobre el final, a centímetros del ingoal.