Campaña de grano: las lluvias, un factor para tener en cuenta

“En general, el clima es un poco más alentador que hace unos meses, cuando fue el golpe duro. Si bien no está todo solucionado, pero en la charla dijimos que el vacío sanitario tuvo un éxito o un resultado relativamente importante. No es que no haya siembra, pero casi ha disminuido mucho la superficie de maíces de invierno y primavera”, expresó Frascarolo. El referente del Comité “Salvemos al Maíz” remarcó que los agricultores son “conscientes de la importancia de la técnica que apunta al control del maíz guacho, es decir, el trabajo sobre las plantas que crecen a partir de granos perdidos en la cosecha anterior. Estas especies de malezas funcionan como un “puente verde” entre la última y la nueva campaña, y se transforma en un reservorio del vector y de los agentes que causan el “achaparramiento”.