Legisladores criticaron privilegios judiciales y hablaron de casta

Descreimiento

El legislador Walter Berarducci subrayó que los integrantes del Poder Judicial no dejan de ser ciudadanos comunes, igual que los legisladores. “Estamos legislando sobre un privilegio y hoy la ciudadanía está pidiendo todo lo contrario”, lanzó. Además cuestionó -sin nombrarlo- al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, quien declaró que no tenía pensado jubilarse porque no le haría bien quedarse sin su actividad. “La inamovilidad no se debe transformar en perpetuidad”, dijo. Afirmó con una encuesta que hay descreimiento de la sociedad a la Justicia porque forman parte de una casta. “Todos sabemos que es así”, acotó posteriormente Vargas Aignasse, pero remarcó que hay jurisprudencia a favor de los magistrados (recordó el fallo “Fayt”).