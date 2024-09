Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

PriMAPveral: concluye el festival joven

Desde las 16, en el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350) tendrá lugar la segunda y última jornada del PriMAPveral, el festival para concientizar sobre la no violencia entre los jóvenes a través del arte y el diálogo, dedicado a la memoria de Matías Albornoz Piccinetti, estudiante del Gymnasium Universitario asesinado hace siete años. Por el escenario del evento titulado “La juventud no está perdida” pasarán Caídos por la Terraza, No Identificados, Líneas Rotas, Synergia, Calle Cortada, Arqueotipo Retrógrado, Banda 118, Vaivén Rock, Savia, Herederos del Rock y Ril Fella & Masta Clark. En el predio habrá también stands, feria y talleres.