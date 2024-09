Financial Times dijo que la suba de la pobreza en la Argentina es “un aviso para Milei”

Desde su llegada al poder, Milei ha implementado un agresivo plan de reducción del gasto público con la intención de frenar una inflación que alcanzó casi el 300% anual en abril. Con el título "Argentina’s poverty rate soars above 50% under Javier Milei", el Financial Times señala que “Milei ha recortado el gasto público en un intento de contener la inflación”. Y agrega: "los economistas dicen que la causa principal de la alta inflación es el dinero impreso para financiar el gasto por los anteriores gobiernos peronistas de tendencia izquierdista, pero la eliminación de los controles de precios y una devaluación del peso bajo Milei también han contribuido".