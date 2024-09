Pebbling: la técnica que promete mantener el amor y salvar tu pareja

El pebbling en la relaciones

Según la psicóloga Marisa Franco, autora del libro Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make ― and Keep ― Friends, el pebbling es "una forma de decir: te veo, sé quién eres y lo que valoras". Franco explica que estos pequeños actos de reconocimiento son esenciales para reforzar los vínculos afectivos en medio de la rutina diaria. En una entrevista para The Huffington Post, afirmó que el pebbling crea una base sólida en las relaciones al recordar continuamente a la pareja que es valorada y apreciada, lo cual es clave para mantener el amor a largo plazo.