Cartas de lectores: inseguridad en Pueyrredón y avenida Roca

Quisiera hacer pública la situación de peligro constante y de inseguridad recurrente en Av. Roca y Pueyrredón, esquina donde hay una escuela y una parada de colectivos. Es muy peligrosa por no contar con semáforo; los vehículos circulan a gran velocidad, con el consiguente peligro para los transeúntes en general y los niños en particular. Es una zona muy transitada y sumamente insegura, por los constantes robos en cualquier momento del día. Los arrebatos están a la orden del día y la garita de la Policía, tan necesaria en esa esquina, fue colocada en la cuadra siguiente; además, el semáforo, tan necesario ahí, fue colocado en la cuadra anterior (encima no funciona). Incluso la Municipalidad, que está colocando nuevas y lindas paradas de colectivos... se salteó esta esquina. Espero que el mensaje llegue a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.