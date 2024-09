Son tucumanos y correrán la carrera más extrema de Grecia

La preparación de ambos corredores fue más que intensa. Javier, además de correr, se entrena en bicicleta, nada y hace gimnasio. "De lunes a viernes tengo doble entrenamiento y los fines de semana hago fondos", cuenta. A pocos días de la carrera, sus entrenamientos comenzaron a reducirse en volumen, pero no en intensidad. "Las últimas semanas hicimos 120 o 130 kilómetros", explica. Para él, llegar a Esparta y besar los pies del rey Leónidas, como lo hacen todos los que logran completar la carrera, es el símbolo máximo de su esfuerzo. "Es costumbre de todos los ultramaratonistas que logramos finalizar la carrera llegar a los pies de Leónidas y besárselos", cuenta. Ese momento es uno de los más emocionantes del Spartathlon, no sólo por lo que significa para los corredores, sino también por el recibimiento que entrega la gente de Esparta. "Te aplaude, te grita 'This is Sparta', te alientan en cada paso", describe, recordando la energía del público que los acompaña en los últimos kilómetros.