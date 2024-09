¿Roberto Sánchez se distancia de Mariano Campero? "No estoy de acuerdo con su posición"

“No estoy de acuerdo con su posición, pero la respeto. Él tendrá que explicar, como lo está haciendo, los motivos que lo llevaron a votar de esa manera", expresó ante LA GACETA. Sánchez, sin embargo, consideró que las posibles sanciones para el ex mandatario de Yerba Buena, como la suspensión del partido, son excesivas. “Lo veo un poco exagerado. En otras oportunidades ha pasado lo mismo, y no se han dado medidas tan drásticas. Esta diferencia en la votación no es única de nuestro espacio, lo hemos visto en otros partidos también”, explicó.