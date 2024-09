Detuvieron a 11 personas por provocar incendios en distintas localidades de Córdoba

Aclaró que si bien hay 11 imputados por los incendios, considera que por el momento no habría ninguna relación entre ellos y que habrían actuado de forma aislada. “En principio diría que no. Probablemente no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura”, comentó. “Esta es una particularidad esto porque Córdoba no se había registrado en décadas de incendios que tenemos, porque lamentablemente en cada temporada, a partir de agosto, siempre se producen incendios forestales. Estos 11 detenidos indican una clara acción de la policía de buscarlos”, agregó.