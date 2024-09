Con el apoyo de Jaldo, Gabriela Rodríguez se lanzó como candidata a intendenta de La Cocha

"Créanme que hoy es un momento muy duro. Es un momento que me cuesta mucho poder hablar. Y es un momento donde ninguno de los que estábamos acá lo esperábamos. Ninguno de los que estábamos acá nunca se le hubiese pasado por la cabeza que hoy nos tendríamos que reunir para tomar decisiones de fondo como hoy la estamos tomando. Por eso, yo con el permiso de todos ustedes quiero decirles que igual que ustedes, igual que cada familia de La Cocha, que cada dirigente del municipio y del departamento, que cada una de las familias de mi querido amigo, yo también he perdido un amigo, yo también he perdido un compañero", dijo Jaldo en su discurso.