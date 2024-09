Muerte de un detenido en una comisaría: “Este es un ejemplo de cómo se hacen mal las cosas”

“No van”

“En la audiencia donde se presentó el acuerdo de juicio abreviado la defensora da a entender que ni siquiera conoce personalmente a Delgado y que le envió el papel a la comisaría para que firme el convenio. Eso es típico; voy todas las semanas a las comisarías y jamás me crucé a un abogado defensor. No soy sólo yo, los presos y los policías también dicen que no van los defensores. Es imposible poder comunicarse con ellos; no contestan el teléfono, los correos electrónicos, no asumen un diálogo responsable con ninguna institución, los presos o sus familiares”, dijo.