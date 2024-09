Cartas de lectores: fiestas electrónicas

Deseo sinceramente felicitar al gobernador, Osvaldo Jaldo, por prohibir las fiestas electrónicas en la provincia . “Juventud, divino tesoro...” decía el poeta. Juventud que debemos preservar. Sana, fuerte, prometedora . Quizás la expresión “prohibir” no les guste a estos jóvenes cuyo lema es “prohibido prohibir”. Pero mientras los organizadores ganan sin ética alguna, los consumidores pierden hasta la vida. El show lumínico que los enceguece y la música atronadora que los ensordece los pone, desde el vamos, en desventaja, con dos de sus cinco sentidos ya anulados. Y comienzan a correr el alcohol y otras yerbas, y cuando menos se dan cuenta, están ya “idos”. Mientras los organizadores siguen contando billetes, ya están idos… idos de sí mismos... idos de su autocontrol. Se desatan los instintos que el estado de sobriedad controlaría, pero no están sobrios. ¡Ni cerca! La violencia, las rivalidades, la impaciencia, la bronca, todo, todo se mezcla en un quizás último “trago”. Y comienza lo feo en la misma fiesta. Y continúa lo más feo en el “after”. Y hay peleas y hay caos y hay muerte. ¡Sí! Muerte. Conductores ebrios, o personas tan perdidas que patean hasta matar, lesionados, encarcelados... nada agradable. Nada de lo que les vendieron como “el placer de una noche”. Por eso, la decisión del Gobernador debería ser acompañada por toda la Legislatura, por los intendentes, por los Concejos Deliberantes, por las comunas, por la sociedad toda. Porque lo lamentable es que todos miramos para otro lado, porque aún no nos tocó. ¿Pero y qué si nos toca? Ahí sí preguntaremos por qué no se hizo nada para evitar tanto dolor. El Gobernador lo está haciendo. Lo apoyemos, cada uno desde el lugar que ocupe. “A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el océano... pero el océano no sería igual sin esa gota”. Santa Teresa de Calcuta.