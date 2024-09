Cartas de lectores: Papa Francisco (I)

“El silencio frente a la injusticia abre paso a la división social...a la guerra...”. Frase con la que cerró una opinión sobre gas pimienta aplicado para controlar manifestaciones. Sugestiva la frase para cualquier ciudadano que aplique el pensamiento crítico. Rápido para aludir sin nombrar al actual gobierno (al lado de Grabois... narrando sobre un video que le mostraron de hace una semana... citando un relato de un empresario sobre coima de un integrante del gobierno argentino...) ¿Acaso su silencio de los vejámenes de la administración anterior (peronista/ kirchnerista) sobre planes sociales y comedores comunitarios dejados al descubierto por investigaciones recientes no promueve por omisión la eterna división social entre ciudadanos con inclinaciones políticas diferentes? Su silencio frente a la injusticia está más que probado últimamente en Argentina... lamentable su postura política... yo aspiro a un Papa cuyo criterio no sea sesgado ni cegado por ella. Todavía no pierdo la esperanza y espero que, a pesar (según su opinión deducible de sus acciones) de este gobierno, nos regale su presencia a los argentinos antes de que le sea imposible continuar con sus viajes. “Sus pobres” lo necesitan...