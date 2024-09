Cartas de lectores: SAT y barrio Horco Molle

El barrio Horco Molle ya no sabe lo que significa tener agua corriente. Se nos corta el agua de la red desde las 7.30 hs. hasta la 1.30 -2.00 hs. del día siguiente y con suerte, ya que algunos sectores sufren aun más la falta de provisión. Y cuando llega, no alcanza la presión para llenar los tanques o los lavarropas. Debemos esperar esas horas para juntar agua para el día siguiente. La SAT es un ente sin capacidad de solucionar o al menos programar más equitativamente la distribución del agua entre los barrios que dependen de los mismos pozos que nos abastecen. Sólo se limitan a recibir reclamos que resultan inútiles y a los que asignan el mismo número y mes tras mes. O los directivos no se enteran o no les importa mantener crónicamente sin el servicio esencial a este barrio y alrededores.