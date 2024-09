Septiembre Musical: jornada dedicada al sonido del charango

Dentro de ese crecimiento, destaca que está siendo abordado para distintos géneros, por fuera del folclore tradicional. “En la música electrónica, por ejemplo, hay un circuito que suma a la música de raíz folclórica para crear ambientes, climas, visuales; es el ‘Electro Folk’. En el rock nacional, está desde sus inicios con bandas como Arcoiris y lo usó Jaime Torres tocando con Divididos o la Bersuit en los 90. Gustavo Santaolalla lo llevó a la pantalla de los cines del mundo haciendo música incidental. Se suma tocando cumbias con aires de saya y carnavalito con la Orquesta Plazoleta All Star. En lo personal, vengo haciendo producciones con Dj Zero Bala Sound, de Brasil, en una mezcla de la música electrónica (down tempo) donde el charango debe estar muy presente; las canciones fueron editadas por sellos de Brasil y de Portugal. Y junto a Federico Govetto Sosa compusimos la ‘Suite para Charango y Orquesta’ con obras de mi autoría. Hay una búsqueda, pero siempre arraigado a lo criollo, a sus colores y paisajes, que siempre deben de aparecer”, subraya.