Hellboy se relanza con el desafío de tener vuelo propio

La mención del vuelo no es exagerada: la historia para esta producción comienza cuando, después de realizar un aterrizaje forzoso en la zona rural de los Apalaches de la década de 1950, Hellboy y la novata agente de Bureau for Paranormal Research and Defense (BPRD) Bobbie Jo Song descubren una pequeña comunidad perseguida por seres sobrenaturales que les exigen cultos satánicos con elementos folclóricos y tradicionales del lugar, cuando buscaban cómo comunicarse con la base. Así, se suma al relato la capa de los pueblos de las zonas desiertas del interior estadounidense, alejando la acción de las ciudades atiborradas de gente de los otros filmes de la franquicia.