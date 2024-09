El "Batalla” posicionó a Tucumán en el más alto nivel

Los jinetes Juan Carlos Noriega, Osvaldo Alderete, Aníbal Cabrera y Brian Enrique, todos con una gran trayectoria y ganadores de grandes premios de Grupo I, resaltaron el nivel de la jornada del “Batalla”. “La verdad que año tras año se sigue superando esta fiesta. Me da una gran satisfacción ver que el hipódromo tucumano, en el que yo me inicié, está tan lindo. No hay dudas de que es el mejor hipódromo del interior y actualmente se encuentra a la altura de los mejores de Buenos Aires. Y no solo por lo bien cuidado que está en la parte edilicia, sino también en la organización de las carreras”, contó “Fleco” Alderete, que durante la jornada del martes triunfó en dos competencias: con la yegua Emma Novela en el Premio “Coronel Manuel Ascencio Padilla” y con Solo Quiereme en el clásico de velocidad “Lito Bestani”.