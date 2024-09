“Identidad” de Katherina Echazú: arte y territorio en Tartagal

Katherina Echazú nació en el año 2001 en Tartagal, ciudad donde actualmente reside y se dedica a la docencia, además de abocarse a una obra en construcción que da cuenta de un proceso creativo cuyos principales cuestionamientos ahondan en la dimensión humana del registro, el habitar un territorio y la experimentación con diversos materiales que van más allá del dibujo y la pintura. Siendo la única artista visual de Tartagal que haya participado en el Salón Provincial de Bellas Artes (edición del 2022), su propuesta no solo es infrecuente sino innovadora en tanto manipulación de diversos materiales industriales como en la apuesta por crear objetos e instalaciones que rompen los límites espaciales del cuadro o la pintura tradicional. “Identidad en fronteras”, instalación principal de la muestra homónima que puede visitarse durante el mes de septiembre en el Centro Cultural Tartagal, compone una serie de interrogantes sobre la pertenencia y lo geográfico, sobre una trama de topografías que evidencian una búsqueda personal e histórica: el saberse habitante de un territorio y cómo nos relacionamos con aquellas líneas imaginarias que, de acuerdo a un montaje de intervención lumínica y espacial, proponen una visión del lugar que se habita.





En “Identidad” hay una composición de diversos materiales, desde los polímeros de la instalación principal, fotografías y pinturas, hasta el trazado de mapas. ¿Cómo se conforma el montaje de esta muestra y cuáles son las principales motivaciones de tu arte?



La muestra tiene obras principales y una tercera que es más como la presentación de mi pequeño trayecto como artista. La primera se llama IDENTIDAD EN FRONTERAS; es una obra muy especial para mí porque habla sobre una parte de mi identidad que es el pertenecer a un lugar. ¿Pertenecemos siempre a un solo lugar? ¿El ser de un territorio específico me hace parte de él siempre? Son preguntas que me hacía cuando comencé a crearla. Y la segunda se llama CAOS Y EQUILIBRIO; me gusta trabajar con el tema de las emociones, así que esta pieza es parte de eso, apareció cuando buscaba sacar todo aquello que me revolvía por dentro. También es especial porque fue parte de mis últimos trabajos como estudiante de mi carrera, pienso que todas mis emociones de ese año están ahí. Desde los 6 años que estoy en este mundo del arte y desde entonces no me fui más. A lo largo de los años mis motivaciones van cambiando, porque también voy cambiando como persona, la motivación que tengo hoy podría decir que es materializar lo que no vemos, refiriéndome a las emociones que todos llevamos dentro pero que a veces es muy difícil mostrar o hablar de ellas.



Además de artista visual sos docente de arte en establecimientos de Tartagal, y ambas trayectorias convergen en el armado de esta exposición, ¿cuáles son las líneas estéticas o cronológicas de las piezas que se incluyen?



Existe una tercer obra en esta exposición que se llama CONSTELACIÓN DE UNA VISIÓN, en donde muestro un poco de mi (hasta ahora) pequeño camino que voy construyendo como artista, comenzando desde la muestra de 440 obras y artistas que se hizo en Ciudad de Salta en conmemoración de un aniversario más de la ciudad. Si bien mi camino empezó desde muy pequeña considero que fue en ese evento donde comencé a mostrarme, fue mi primera exposición en un museo y el ver que a la gente le gustaba lo que hacía me hizo dar cuenta de que podía y puedo llegar más allá, "es por aquí" me dije ese día. IDENTIDAD EN FRONTERAS es del 2022, comenzó como un trabajo de fin de año de una materia y llegó a ser parte del XLII SALÓN PROVINCIAL DE BELLAS ARTES en el Museo Provincial de Salta. Fue muy loco: no pensé que llegaría a algo tan grande como ese evento, mucha gente vio mi arte y escuche comentarios muy buenos, fue una experiencia inolvidable compartir espacio con tantos buenos artistas. CAOS EN EQUILIBRIO es del 2023, cuando ya estaba finalizando mi carrera y tenía un mar de emociones y miedos por el futuro, necesitaba entender y materializar así que convertí eso en obra. Trabajo mucho con instalaciones más que solo pintura, mis piezas están pensadas con luz negra o azul, esto hace que los detalles como fluorescencias y efectos visuales se hagan presentes en las obras, es un plus en sus significados.



Es la primera vez que expones en el Centro Cultural Tartagal, como una primera muestra de tu trabajo por aparte de tu participación en murales. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de cotizar obras visuales en la actualidad y darles un lugar en la agenda cultural?



Estuve 5 años viviendo en Salta y me tocó regresar a mi ciudad natal que es Tartagal. Allá participé en exposiciones grupales pero nunca una individual, así que esta es la primera y me parece perfecto que sea aquí en esta ciudad, más aún cuando estamos en un año tan importante como el centenario de la misma, es increíble ver cómo todo se vuelve parte. Creo que lo difícil de cotizar obras está en el valor que le damos al arte. Ya desde la historia, cuando comenzó todo este movimiento del arte conceptual, aparecieron preguntas como ¿todo puede ser arte y a la vez nada lo es? ¿Qué define que algo sea arte? ¿Quiénes lo determinan? El mundo del arte sufrió muchos cambios, aparecieron y desaparecieron terminologías, materiales, técnicas, obras y artistas. Esto volvió más difícil la tarea de darle valor monetario a una pieza. En la actualidad es muy difícil lograr que alguien te pague lo que realmente vale una pieza de arte, porque no es solo el material que usaste sino que parte de tu esencia está ahí: tiempo, experiencia, aprendizajes. Muchas veces, y lo digo porque charlo de estos temas con amigos artistas, terminamos vendiendo obras a un valor menor porque necesitamos venderlas, algunos viven de su arte de esa manera, es un riesgo que todos sabemos que debemos tomar. Algo que todavía se debate mucho, y existe un colectivo de artistas que luchan por esto, es el tema de la paga a un artista cuando expone. No he escuchado o visto que se haya hecho alguna vez, a veces se siente como trabajar gratis, te tardas equis cantidad de tiempo para preparar tus obras, recolectar una cierta cantidad, organizarlas, a veces toca pagarle a un curador para que nos ayude a armar la muestra, costear materiales de arreglo y montaje. Si lo pensás mucho, el artista siempre pierde más que el lugar donde está exponiendo, pero como dije anteriormente, es un riesgo que tomamos porque sabemos que esto es lo que nos mueve y si no nos mostramos de alguna manera, nadie verá lo que hacemos, sería como acallar una voz. En cuanto a los tiempos de agenda, es algo que me tocó sufrir también. En exposiciones anteriores no me tocó esto de retrasar o alargar tiempos para poder realizar la muestra. Creo que cuando el lugar tiene buena organización y toma en serio a los artistas que pasan por sus puertas, sus tiempos y trabajos, todo es mucho más fácil para ambas partes Pero es parte de la experiencia: todo se vive, todo se aprende y todo se agradece y yo valoro mucho el espacio que puedo ocupar hoy en el Centro Cultural Tartagal, como también el trabajo de los que están allí haciendo posible las actividades.



El título, Identidad, refiere a una construcción identitaria en tanto territorio pero también hay una sección que representa un recorrido personal de tu tarea como artista (la colección de recuerdos y folletos, fotografías y registros personales entrelazados), ¿cuáles son esas identidades, construcciones emocionales o ideas que deseas transmitir?



Creo que la identidad es un concepto muy abstracto y grande. La identidad puede ser muchas cosas pero también pocas, es lo que cada uno desea tomar como parte de su existencia. En este caso hablo de mi identidad en cuanto a la pertenencia de un lugar, los recuerdos, el recorrido a lo largo de los años y las emociones que viví y vivo en todo este tiempo. ¿Qué es lo que consideras parte de tu identidad? ¿Abrazas tus emociones y experiencias, buenas y malas como parte de tu existencia? ¿Qué cosas ayudan a definirte? Son algunas preguntas que rondan en esta exposición.



¿Hasta cuándo estará disponible la muestra y cómo crees que tu obra visual se inscribe en la escena artística local?



Realmente creo que todo lo que estoy viendo ahora, sea mucho o poco, bueno o malo, es parte de algo mucho más grande en el futuro. Anhelo que mi arte sea visto por muchas personas que también puedan sentir o sentirse identificados con lo que intento decir a través de mis obras y discursos. Es algo que todo artista desea y deseo eso también para mis colegas. Tartagal se está volviendo una ciudad grande y ahora tenemos muchos espacios y actividades nuevas que invito a aprovechar. Me alegra saber que puedo ser parte de una huella en la historia y que lo que hago hoy puede inspirar a otros como pasó conmigo y sigue ocurriendo. IDENTIDAD va estar visible al público hasta el día 28 de septiembre, ese día tendremos un pequeño cierre de muestra con un brindis, para agradecer y conocer a quienes estamos detrás de todo esto. Pero en estos días, durante la tarde noche estaré en el CCT para hacer un poco de recorrido con aquellos que deseen conversar y preguntar sobre las obras. Están todos cordialmente invitados a visitar la muestra y muchas gracias a todos los que hicieron posible esta exposición y los que pasaron o escribieron para dar sus ánimos y buenos deseos.