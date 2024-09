Son pareja, campeones metropolitanos y estan decididos a dar el golpe en los 21K LA GACETA

La dama, con su relato, dejó la sensación de que algo había en el destino para que ellos se unan. “Mi amor por el atletismo surgió de una manera medio rara”, comienza explicando. “Me recibí de abogada hace algunos años y empecé a trabajar en un estudio jurídico. Literal: no tenía tiempo para nada”, lamenta sobre su pasado. “Siempre hice deportes. Nadé muchos años y, hasta terminar la escuela, jugué al hockey. Entonces empecé a salir a trotar en la plaza temprano, antes de ir a trabajar. Me enganché con alguna que otra carrera y ahí conocí al papá de ‘Dani’ y me sumé al grupo”, no tuvo más que contar la corredora.