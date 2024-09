Canelada y Cobos: "Con la promulgación de la suba, la intendenta quebró la confianza de los vecinos"

Luego de que la intendenta Rossana Chahla promulgara la suba del boleto de transporte de colectivo, con lo cual el urbano pasó a costar 950 pesos, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos lamentaron que el municipio no vetara este incremento. "La intendenta ha quebrado la confianza con los vecinos de la capital. Todos la escuchamos decir que en este estado del servicio, no se podía hacer un aumento. Esto no solo atenta contra el bolsillo de los ciudadanos, sino también contra la palabra que debe sostener a cualquier gestión política. ¿Cómo puede esperar la intendenta que la comunidad confíe en sus promesas si ni siquiera es capaz de cumplir con la más básica coherencia entre lo que dice y lo que hace?", advirtieron.