San Martín de Tucumán cosecha los frutos de un trabajo bien realizado

Nicolás Moreno es el claro ejemplo de ello. Es cierto, “Chuny” no era una novedad en San Martín (había debutado en 2021 frente a Atlanta). Pero en este ciclo terminó de pulir cada una de sus cualidades al punto de posicionarlo como el jugador N°12 del equipo (jugó 22 partidos entre los que tuvo una sola titularidad). Tal es así que sólo le bastó disputar 497 minutos para marcar cinco goles en el torneo, entre ellos el del triunfo frente a San Martín de San Juan en La Ciudadela. “En mi forma de jugar no cambió nada. Lo que sí ha cambiado es que ahora me siento más maduro, con más confianza. En todos los partidos me siento muy suelto, algo que no me ocurría en los años anteriores”, había declarado el delantero después de la victoria frente a los sanjuaninos.