VIDEO. “Milei cae, pero la oposición no lo capitaliza”

A su turno, Morales aseguró que en el último mes se registraron cuestiones que fueron en contra de lo que el propio mandatario defendió en sus inicios y en su campaña. “Tiene que ver con que al ajuste no lo está pagando la casta, tenemos senadores que cobran ocho millones de pesos y no podés darle un aumento a los jubilados”, dijo. Y precisó que a pesar de esto, ningún dirigente opositor sabe capitalizar la caída en la imagen del Presidente: “lo que Milei pierde se diluye y como no encuentra a nadie eso le da la posibilidad de recuperarse y volver a conquistar a los electores disconformes”. “Hoy vemos una oposición que no ha conseguido construir un nuevo liderazgo, una renovación que pueda capitalizar todo lo que va perdiendo el Gobierno”, concluyó.