Septiembre Musical: tango en estado puro y joyas de la música que se ponen tangueras

El maestro Morgado cumple 25 años al frente de su cuarteto. “Desde los inicios siempre me gustó llevar al tango composiciones que originalmente no vienen de la música ciudadana, como para que sean también puertas de entrada para la gente que por ahí no es tan afín al tango. Entonces escuchan un arreglo de ‘Every breath you take’, de Sting, y terminan escuchando y/o bailando con Juan D’Arienzo”, sintetiza su expertise. Es que Morgado ha bebido y ha profundizado en las diversas fuentes de las seis cuerdas, tanto en la guitarra académica como en la popular.