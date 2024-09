Continúan las tensiones en el "mundo Boca": Las disculpas de Sergio Romero y los retos de Diego Martínez

Luego de que se conociera que será sancionado con dos partidos sin ser tenido en cuenta, el arquero dio una entrevista al canal oficial del club y volvió a hablar sobre el altercado con los fanáticos después de la derrota en el Superclásico. “Lamentablemente no pude controlar ese momento. Estaba demasiado enojado con el árbitro porque para mí en la última jugada había sido gol para nosotros. Teníamos la chance por lo menos de sacar el partido adelante, de no perderlo... No me aguanté el momento y tuve una reacción horrible, fea, por la cual después también le tuve que pedir disculpas al hincha, al club, al presidente, a mis compañeros y a todos”, dijo el arquero. “Uno es profesional y entiende que cuando sucede un acto de esta magnitud tiene que haber una sanción para que no se repita y no se crea que todo es libre. También hablamos del partido y del momento en sí y que entre todos tenemos que poner las cosas en su lugar”, añadió.