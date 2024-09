Presos en comisarías: análisis sobre los pasos a seguir

Derechos fundamentales

Añade que la campaña “No más presos en comisarías” lanzada por el Inecip, y la denuncia penal en cuestión, “no se refieren a la crisis del sistema carcelario en general, que es grave y que efectivamente deben resolver todos los poderes, sino a un aspecto bien puntual y extremo: el encierro de largo plazo de personas en comisarías. Las comisarías no forman parte del sistema carcelario, y su utilización como cárceles implica una grave violación a los derechos fundamentales. El hecho de que haya condenados cumpliendo penas en comisarías ya no puede ser llamado ‘malas condiciones carcelaria´’, sino que debe ser abordado como lo que verdaderamente es: una situación de vejámenes y torturas. Como tales, deben ser resueltas de inmediato, por ser la prohibición de la tortura uno de los pocos derechos que no permiten restricción alguna. Es justamente por ese motivo que denunciamos penalmente a los jueces de ejecución de San Miguel de Tucumán: la falta de tutela judicial efectiva por parte de los órganos jurisdiccionales ante las situaciones reiteradamente denunciadas por los mecanismos locales de prevención de la tortura no solo los hace pasibles de la sanción prevista en el artículo 144 quater del Código Penal, sino que la impunidad de sus omisiones compromete la responsabilidad internacional del Estado, que se obligó a aplicar una debida diligencia reforzada en materia de investigación de acciones u omisiones que permitan la aplicación de torturas, vejámenes o malos tratos”.