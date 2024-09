Turf: Claves para disfrutar a pleno del "Batalla"

El programa completo es el siguiente:

PRIMERA CARRERA

(1.200 metros-12 hs.)

PREMIO “VIRGEN DE LA MERCED”

1 NINJA NEWS 56Kg. Pedro Robles

2 ESTIGMA 54Kg. X X

3 GRAND LUCRE 56Kg. Lucas Medina

4 PEQUEÑA VICTORIA 54Kg. Héctor Suárez

5 PERFECT FANTASY 54Kg. Lucas González

6 BABY RUCA 56Kg. Osvaldo Alderete

7 ELLA DICE 56Kg. Pablo Alarcón

8 CANTALUPE 56Kg. Sergio Barrionuevo

9 LUCKY ALI 54Kg. Agustina Valdez

10 BLESSED AGAIN 54Kg. Walter Marrades

11 FRENCH MODEL 56Kg. Francisco Brito

11a SECURITY PLUS 56Kg. Aníbal Cabrera

12 AÑOS MEJORES 56Kg. Sergio Corbalán



candidato: (3) GRAND LUCRE





SEGUNDA CARRERA

(1.200 metros-12.35 hs.)

PREMIO “Gral. GREGORIO ARAOZ DE LAMADRID”

1 WINSADAY 56 Walter Marrades

2 ISLA DE LAS ROSAS 56 Ramiro Salazar

3 RICHARD BHUR 56 Pablo Alarcón

4 CAMINO DEL NORTE 56 Ángel Villegas

5 CURIOSO FILOSO 56 Raúl Valdez

6 CREANDO SUEÑOS 56 Walter Figueroa

7 FURIOSO LIFE 56 Matías Rodríguez

8 ARMY OF ME 56 José Vizcarra

9 ESCANDALOSO SONG 56 Julián Bethencourt

10 AMOR TALENT 56 Carlos Schultheis



candidato: (2) ISLA DE LAS ROSAS





TERCERA CARRERA

(1.200 metros-13.10 hs.)

PREMIO “Gral. JOSE MARIA PAZ”

1 GRAND SILVERIO 56 Lucas González

2 ILDO 56 Héctor Suárez

3 CASUAL SECURITY 56 X X

4 GOLOSO KEN 56 Luis Vai

5 EL MAS BACAN 56 Facundo Morán

6 MAJOR LIZARD 56 José Vizcarra

7 CASHISKING 56 Carlos Schultheis

8 HUMOR AMIGO 56 Iván Monasterolo

9 AGUAS ARRIBA 57 Lucas Medina



candidato: (5) EL MÁS BACÁN





CUARTA CARRERA

(1.400 metros-13.45 hs.)

PREMIO “CORONEL BERNABE ARAOZ”

1 TIRYON 57 Roberto Ruiz

2 SAY BEACH 58 Jorge Aguirrez

3 VIKINS TERROR 57 Sergio Barrionuevo

4 CON EXPERIENCIA 57 Walter Marrades

5 EL DE AFTER 57 Facundo Navarro

6 DON COHETE 57 Aníbal Cabrera

7 TUFF GUY 57 Matías Rodriguez

8 STAR CHECK 57 Carlos Schultheis

9 DISTINTA CRAF 58 Julián Bethencourt

10 ES AMOROSO 57 José Vizcarra

11 BUENOS MUCHACHOS 55 Luis Vai



candidato: (9) DISTINTA CRAF





QUINTA CARRERA

(1.400 metros-14.20 hs.)

PREMIO “CIUDADELA”

1 TOY STORY 57 X X

2 ISLAND OF LUCK 55 X X

3 MASTER OF MALT 56 Cristian Rojas

4 EL BARBULLO 57 Ángel Villegas

5 IMPUESTO UNICO 57 Juan Rivarola

6 GORDIUS 55 José Vizcarra

7 UN DIA SOLEADO 57 Facundo Morán

8 SECURITY PREMIUM 57 Sergio Barrionuevo

9 GALAN DE GIRA 57 Matías Rodríguez

10 LATAN CRAF 58 Walter Marrades

11 BLACK RABBIT 55 Lucas Díaz



candidato: (7) UN DÍA SOLEADO





SEXTA CARRERA

(1.400 metros-15 hs.)

PREMIO “BRIGADIER ALEJANDRO HEREDIA”

1 SCOTISH RYE 56 Lucas Medina

2 GLORIOSO IRENEO 53 Carlos Schultheis

3 PERNIGOTTI 54 Walter Marrades

4 CANTARINI 56 Daniel Arias

5 GALAN PATRIOTA 53 Matías Rodriguez

6 DARKLEY 56 Agustina Valdez

7 LAURUS 56 Rubén Camos

8 CARISMA HIT 54 Facundo Morán

9 JEAN ALADEL 53 Julián Bethencourt

10 BON TREASURE 53 Francisco Brito



candidato: (1) SCOTISH RYE





SÉPTIMA CARRERA

(1.400 metros-15.40)

PREMIO “CORONEL MANUEL ASCENCIO PADILLA”

1 TORRE DE PISA 54 Matías Rodriguez

2 MASTER DANDY 53 Brian Enrique

3 RICCIARDO 57 Roberto Ruiz

4 CHARRUA SAVER 56 X X

5 GEVREY CHAMBERTIN 57 Gustavo Calvente

6 EMMA NOVELA 54 Osvaldo Alderete

7 SHOW MAGICO 56 Sergio Medina

8 CHE SABANDIJA 56 Julián Bethencourt

9 RADIO WAVES 53 Carlos Schultheis

10 BABINGTON 53 Cristian Caram



candidato: (7) SHOW MÁGICO





OCTAVA CARRERA

(1.500 metros-16.20 hs.)

CLASICO “ESTRELLAS TUCUMANAS”

1 ABRONCAO 60 Rodrigo Lobo

2 MAGNIFICENT 60 Osvaldo Alderete

3 DON MAGICO 60 Agustina Valdez

4 HUGE IMPACT 60 Julián Bethencourt

5 MR. AIDAN 60 Sergio Barrionuevo

6 BALMAR 60 Héctor Suarez

7 ICE BEER 60 Brian Enrique



candidato: (5) MR. AIDAN





NOVENA CARRERA

(1.400 metros-17 hs.)

CLASICO “FUNDACION EQUINA ARGENTINA”

1 MINCHITO 56 Pedro Robles

2 SAEROYI 56 Marcelo Quinteros

3 RE CUEQUITA 54 Osvaldo Alderete

4 SACA BRILLO 56 Carlos Schultheis

5 BOZZELLO 56 José Vizcarra

6 GROOVING 56 Héctor Suárez

7 LONG NELLO 56 Brian Enrique

8 ASPERA 54 Walter Marrades

9 PAYADOR 56 Gustavo Calvente

10 SAINT SONG 56 Rubén Camos

11 FURIOSO AMAZON 56 Luis Vai

12 JOHN BLACK 56 Sergio Barrionuevo

13 CAMPARINO 56 Iván Monasterolo



candidato: (2) SAEROYI





DÉCIMA CARRERA

(2.200 metros-18 hs.)

GRAN PREMIO “BATALLA DE TUCUMÁN”

1 REAL CRAF 60 Juan Rivarola

1a SUPER COCKTAIL 60 Aníbal Cabrera

2 DULCE AGUA 58 Walter Marrades

3 ROBERTS HIT 60 Osvaldo Alderete

4 ETOO 60 Agustina Valdez

5 PALADIN ORIENTAL 60 Julián Bethencourt

6 KING WONKA 60 Brian Enrique

7 APLAUDIME 60 Juan Carlos Noriega

8 CHE SICILIANO 60 Rubén Camos

9 PERTINAX JOY 60 Cristian Caram

10 DR. LEGASOV 60 Héctor Suarez

11 RED JOY 60 Ángel Vai

12 SMASHING MASTER 60 Gustavo Calvente

13 CUPCAKE 60 Sergio Barrionuevo

13a SUFFOK 60 Facundo Morán

Suplente

1 EL TRES PLUMAS 60 Luis Vai



candidato: (1A) SÚPER COCKTAIL



UNDÉCIMA CARRERA

(1.800 metros-18.50 hs.)

ESPECIAL “FRANCISCO MARTINEZ PASTUR”

1 POKER SPRING 57 Marcelo Quinteros

2 EN EL CAMINO 53 Walter Marrades

3 MASTER TANGO 50 Marcos Navarro

4 FULL KISS 55 Iván Monasterolo

5 EUFEMIO 51 Héctor Suarez

6 WATCHTOWER 56 Francisco Brito

7 CAPITÁN FANTÁSTICO 54 Luis Vai



candidato: (7) CAPITÁN FANTÁSTICO





DUODÉCIMA CARRERA

(1.300 metros-19.30 hs.)

PREMIO “UNION TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES”

1 HALO MARS 54 Benjamín Ossan

2 COUBERT 57 Ángel Vai

3 RAFEEK 54 José Vizcarra

3a GRYSTEX 53 Rubén Camos

4 MALEDANCE 54 Walter Marrades

5 YODA 57 X X

6 CONECTATE 53 Pedro Robles

7 CAPRICCIOSO 53 Iván Monasterolo

8 VOY CON ONDA 53 Julián Bethencourt

9 GUESSING 52 Lucas Medina

9a LORD LANCELOT 53 Carlos Schultheis

10 CANDY GATO 51 Aníbal Cabrera

11 DALEK 54 Ángel Villegas

12 ALBERT HALL 51 Matías Rodriguez



candidato: (3) RAFFEK





DÉCIMATERCERA CARRERA

(1.500 metros-20.10 hs.)

ESPECIAL “RODOLFO CELLERINO”

1 TRENDIC TOPIC 54 Matías Rodriguez

2 PICASSO JOY 53 Cristian Caram

3 SARAPIO 56 Marcelo Quinteros

4 BLOODHOUND 56 Ángel Vai

5 GRANDE GIACOM 52 Ismael Gauna

6 SEÑOR ENCANTADO 56 Héctor Suárez

7 EL GRAN CABRON 58 José Vizcarra

8 SAY LONG 56 Lucas Medina

9 AMIGUITO DANDI 57 X X



candidato: (3) SARAPIO





DÉCIMACUARTA CARRERA

(1.200 metros-20.50 hs.)

PREMIO “Gral. MANUEL DORREGO”

1 WIND VISION 57 Francisco Brito

2 MACHO INOCENTE 57 Roberto Robledo

3 FORLI CHUCK 57 Héctor Suárez

4 IUGERUM 57 Daniel Arias

5 PRINCESS RIG 56 Roberto Ruiz

6 ROJO DE RECOLETA 57 Juan Carlos Noriega

7 EL CISNE 57 Sergio Barrionuevo

8 CHE SOBON 57 X X

9 NAVARATHINAM 57 X X

10 LIZARD CORRE 57 Cristian Caram

11 COPAHUE 57 Rubén Camos

12 HONOR DE PUMA 57 Walter Marrades

13 BOBBY BACCALIERI 57 Matías Rodríguez

14 TOP CHEF 57 Brian Enrique



candidato: (11) COPAHUE





DÉCIMAQUINTA CARRERA

(1.200 metros-21.30 hs.)

CLASICO “LITO BESTANI”

1 THE PROFETA 55 Gustavo Calvente

2 CHE MARISCAL 56 Lucas González

3 HUMOR AND GLORY 56 Iván Monasterolo

4 ALBANESI 56 Sergio Barrionuevo

5 VENERACTION 56 X X

6 ANGEL POETA 53 Luis Vai

7 DOBLE ALEGRIA 52 Matías Rodríguez

8 BLACK MOJITO 55 Rubén Camos

9 MAIDAAN 57 Roberto Robledo

10 DIPINTO 58 Héctor Suárez

11 SOLO QUIEREME 56 JoséVizcarra

12 KAREEN ABDUL 55 Julián Bethencourt

candidato: (4) ALBANESI