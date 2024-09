Luis Caputo y Cristina Kirchner protagonizaron fuertes cruces por el manejo de la deuda

No fue el único dardo que Cristina Kirchner lanzó contra Milei en su primera publicación. También le achacó no ofrecer ayuda y/o respuesta alguna ante lo incendios forestales, causados de manera deliberada, en Córdoba. En los últimos días, localidades como Capilla del Monte, Dolores y Los Cocos, se vieron asediadas por las llamas. Viviendas destrozadas, bosques destruidos y animales heridos. Al respecto, la exvicepresidenta acusó al oficialismo de dejar de informar el reporte diario de incendios desde diciembre de 2023, que consideró “importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega”. Asimismo, le endilgó a la administración Milei no haber ejecutado “un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”.