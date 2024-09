Los impresionantes números de San Martín de Tucumán: un líder que sabe muy bien lo que quiere

En esa misma línea, el presidente Rubén Moisello comentó a la prensa en Floresta que el técnico rival, Mariano Campodónico (goleador y héroe del San Martín campeón que ascendió a Primera en 2008) ponderó esa cualidad del conjunto tucumano. “Fui a felicitarlo por el muy buen partido que hizo All Boys, que por momentos nos tenía metido contra un arco y no nos dejaba jugar, y me dijo que la diferencia está en el recambio, que él miraba al banco y no tenía mucho más para poner”. “Ahí es dónde se ve la diferencia de categoría, se vio que San Martín está a la altura de ser puntero por amplia diferencia”, completó el presidente.