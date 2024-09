Turf: Los entrenadores Marcelo Arce y Carlos Meza Brunel saben de grandes desafíos

Arce aseguró que uno de sus pupilos saldrá a correr en la delantera. “Vamos a hacer que la carrera sea bien movida desde la largada. El objetivo es que el ejemplar que mejor salga de los dos, corra adelante, mientras que el otro se desempeñará cerca de los primeros lugares. No vamos a cambiar la características que tienen de competir”, reveló el cuidador, que agradeció la atención que recibió desde que llegó a la provincia. “Me hacen sentir como en mi casa. El propietario Rodolfo Cellerino y toda la gente que me conoce me atienden de maravilla. La verdad que el hipódromo está muy lindo. La pista se encuentra en perfecto estado. Está todo listo para que se viva una gran fiesta”, comentó.