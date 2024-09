Pegamento y bicarbonato, socios clave para terminar "La Batalla de Tucumán"

Vale destacar que Salvatierra utiliza una bicicleta de aluminio. Un tecnología no tan avanzada como las más comunes de la actualidad que son de fibra de carbono. “Debe pesar unos 15 kilos, de las más pesadas de la competición. Una bici liviana hace mucha diferencia. En un futuro si la voy a cambiar”, aseguró. La máquina de color rojo tiene un valor sentimental especial porque posee varios accesorios que sus amigos del rally le ayudaron a conseguir. Algunos de ellos no le tenían fe cuando vieron que decidió seguir en la competencia después de la pinchadura. “Ellos decían que no iba a llegar. ‘Ya la voy a acomodar’, les dije”, contó el hermano del corredor.