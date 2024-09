Un lúdico desafío para 2024: recomendar un disco por día

La gente no dimensiona el trabajo que implica cada uno de sus reels de recomendación de discos. “Yo estudio; sé hacia dónde quiero ir, de qué quiero hablar. A veces prefiero sacrificar un disco importante para hablar de un género, para que haya variedad”, dice. Y precisa sobre lo que significa el estudio previo que hace: “Miro muchos documentales; me gusta leer libros biográficos; también converso mucho con amigos que hacen música, que me dicen que no me olvide de tal o cual disco; o que me ayudan a definir cuando me quedan dos días para cerrar una década y debo elegir”.